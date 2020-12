PSG bis Januar ohne Neymar

Für Neymar ist das Jahr 2020 zumindest aus sportlicher Sicht beendet. Wie Paris St. Germain offiziell bestätigt, wird der brasilianische Superstar aufgrund seiner Knöchelverletzung erst im kommenden Januar zurückerwartet. Neymar hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Olympique Lyon (0:1) verletzt. Vorausgegangen war ein hartes Foulspiel von Thiago Mendes am 28-Jährigen.

„Nach der Verstauchung des linken Knöchels gibt es in diesem Bereich eine Knochenprellung. Er wird seine Behandlung in Ooredoo (PSG-Trainingsgelände, Anm. d. Red.) fortsetzen. Seine Rückkehr zum Wettkampfbetrieb wird für Januar erwartet“, so die offizielle Pressemeldung.