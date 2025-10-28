Weltenbummler Krychowiak macht Schluss

Grzegorz Krychowiak hängt im Alter von 35 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel. Via Instagram gibt der 100-malige polnische Nationalspieler sein Karrierende bekannt: „Es ist Zeit für neue Herausforderungen. Ich bin ein versierter Fußballer, bereue nichts und würde nichts ändern. Ich akzeptiere meine Karriere, wie sie war: mit Momenten voller Freude und Erfolg, aber auch mit den schwierigen Momenten, die mich viel gelehrt haben.“

Krychowiak kam in seiner Karriere viel herum: Der defensive Mittelfeldspieler lief unter anderem für Girondins Bordeaux, Stade Reims, den FC Nantes, den FC Sevilla, Paris St. Germain, West Bromwich Albion, Lokomotive Moskau, den AEK Athen und Al Shabab auf den Platz. Seine letzte Station war der zyprische Erstligist Anorthosis Famagusta, bei dem er bis zum Sommer unter Vertrag stand.