Arsenal-Juwel Okonkwo liebäugelt mit Leihe

Arthur Okonkwo würde gerne andernorts Spielpraxis sammeln. „Es ist sehr wichtig für meine Karriere und meine Zukunft, dass ich in der ersten Liga spiele“, zitiert ‚Goal.com‘ den 20-Jährigen, dem bereits eine Ausleihe in Aussicht gestellt wurde: „Viele Spiele zu machen wird mich darauf vorbereiten, eines Tages hoffentlich die Nummer eins (bei Arsenal, Anm. d. Red.) zu sein und in der Premier League zu spielen. Das ist mein Ziel.“

Der gebürtige Londoner wird seit frühester Jugend bei Arsenal ausgebildet. In der laufenden Saison durfte der Keeper mehrfach bei den Profis auf der Bank Platz nehmen, für die U23 stand er zudem 19 Mal im Kasten. In England wird dem mehrfachen U-Nationalspieler eine große Karriere prophezeit.