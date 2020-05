Bayern muss „Gürtel enger schnallen“ | Die Folgen für den Transfermarkt

Karl-Heinz Rummenigge rechnet nicht damit, dass die aktuelle Regression spurlos am FC Bayern vorübergehen wird. Auch der Rekordmeister stehe „vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen und wird den Gürtel enger schnallen müssen“, kündigt der Vorstandsboss im Interview mit der ‚Sport Bild‘ an.

Was dies genau für den Transfermarkt bedeutet, ist schwierig abzusehen. „Vielleicht ist es gut, dass wir etwas rationaler und stabiler werden. Denn das Risiko für die Klubs ist in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen“, philosophiert Rummenigge. Es werde allerdings „nach wie vor Spieler geben, für die ein hoher Preis aufgerufen wird.“

Sané-Verhandlungen laufen

Ein solcher ist zweifelsohne Leroy Sané. Mit dem Außenstürmer selbst sind sich die Bayern bereits seit einiger Zeit über einen Fünfjahresvertrag einig. Doch es hakt mächtig in den Verhandlungen mit Manchester City über die Höhe der Ablöse.

Wie FT vergangene Woche exklusiv berichtete, fordert Txiki Begiristain – seines Zeichens Sportdirektor der Citizens – 80 Millionen Euro. Weil die Bayern bislang aber lediglich 40 Millionen als Verhandlungsmasse hinterlegt haben, beträgt die Diskrepanz noch 100 Prozent in relativen Zahlen.

Vorteil der Bundesliga nicht zu groß

Dass die Liga hierzulande wesentlich früher startet als in weiten Teilen Europas, betrachtet Rummenigge dabei als Vorteil. Allzu nachhaltig sei dieser aber nicht, orakelt der Bayern-Boss: „Fußball-Europa und die ganze Welt befinden sich in einer finanziellen Schockstarre. Deshalb glaube ich nicht, dass ein Neymar oder Mbappé in die Bundesliga wechseln wird.“

Insgesamt werde sich das Gebaren auf dem Transfermarkt schlichtweg verändern. „Die vergangenen zehn Jahre gab es immer dünnes Angebot und hohe Nachfrage. Für den Sommer sage ich voraus: Es wird hohes Angebot mit geringer Nachfrage geben“, erläutert Rummenigge, „dadurch werden automatisch Exzesse der vergangenen Jahre korrigiert.“

Kampf um Neuer & Alaba

Auf die internen Personalien beim FC Bayern habe dies alles jedoch keine direkten Auswirkungen, beteuert der 64-Jährige mit Blick auf die zähen Gespräche mit Manuel Neuer (34) und David Alaba (27): „Wir wünschen uns, dass am Ende alle verlängern. Aber das liegt nicht exklusiv in unserer Hand. Wir haben den Spielern sehr seriöse und faire Vertragsangebote ohne Corona-Discount auf den Tisch gelegt. Es liegt nun an den Spielern, sie anzunehmen.“

Besonders viel Verständnis für Alabas kolportierten Spanien-Traum zeigt Rummenigge dabei nicht: „David ist bei uns sehr beliebt, etabliert und wertgeschätzt. Er muss seine Zukunft für sich entscheiden. Alle Spieler beim FC Bayern sind extrem privilegiert. Ich finde es wichtig, sich in diesen Zeiten auch Gedanken zu machen, wie man sich zum FC Bayern solidarisch verhält.“

Fakt ist: Vor Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn liegt eine Menge Arbeit. „Das beinhaltet selbstverständlich mögliche Zugänge, aber auch Abgänge“, so Rummenigge. Vorhersehbar ist dabei wenig – aber auch das hat ja bekanntlich seinen Reiz.