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Neuer Atubolu-Ausweg in Sicht

Noah Atubolu hat sich bei seiner Zukunftsplanung offenbar ordentlich verspekuliert. Nachdem sich der angestrebte Wechsel zu Newcastle United zerschlug, ist seine Situation in Freiburg festgefahren. Folgt nun ein überraschender Karriereschritt?

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Noah Atubolu macht den Handschuh fest @Maxppp

Das hatte sich Noah Atubolu sicher ganz anders vorgestellt. Nach drei Jahren als Nummer eins beim SC Freiburg und im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft fühlte sich der 24-Jährige bereit für den nächsten Schritt. Der Wechsel zum englischen Spitzenklub Newcastle United zerschlug sich jedoch.

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Laut der ‚Sport Bild‘ bietet sich ein Ausweg. Dieser könnte den jungen Keeper immerhin nach England führen, wenn auch nur zum Aufsteiger Hull City. Dieser hat sich beim Sport-Club nach dem U21-Natioalkeeper erkundigt, spielt mit dem Gedanken einer Verpflichtung.

Da Freiburg mit Mio Backhaus (22) von Werder Bremen bereits einen teuren Nachfolger verpflichtet hat, befindet sich Atubolu in einer schwierigen Situation. Sein Vertrag im Breisgau läuft noch bis 2027, dort wird jedoch ohne ihn geplant. Einen sportlich besseren Verein zu finden, scheint momentan schwierig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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