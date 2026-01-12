Menü Suche
Mainz findet neuen Leihklub für Hong

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Hyun-seok Hong @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 wird die Leihe von Hyun-Seok Hong zum FC Nantes abbrechen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der Südkoreaner stattdessen bis zum Saisonende zu KAA Gent. Die Belgier sollen keine Kaufoption für den 26-Jährigen erhalten, Gent und Mainz haben sich laut dem Bezahlsender auch in den Detailfragen bereits geeinigt.

Sollte der Deal durchgehen, würde Hong an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Vor seinem Engagement in Mainz hatte der offensive Mittelfeldspieler zwei Jahre in Gent gespielt. Sein Vertrag bei den Rheinhessen läuft noch bis 2028.

