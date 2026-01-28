Last Minute: Köln will noch zuschlagen

Der 1. FC Köln will sich noch in diesem Winter weiter verstärken. Das bestätigt Trainer Lukas Kwasniok in einer Medienrunde am Mittwoch: „Um ehrlich zu sein: Wir hätten nichts dagegen, wenn etwas auf der Zugangsseite passieren würde – was eventuell dazu führen würde, dass es auch auf der Abgangsseite Bewegung gibt.“ Vor allem im defensiven Mittelfeld überraschte Kwasniok in den vergangenen Spielen mit einigen Experimenten, hinten links fehlt die Alternative zu Kristoffer Lund (23).

Schon länger fahndet der FC außerdem nach einem neuen Abwehrspieler, der Transfer von Sebastiaaan Bornauw (26/Leeds United) stellt sich aber wohl als zu kompliziert heraus. Auf der linken Seite war Raphael Obermair lange Zeit ganz oben auf der Liste. Doch das Interesse am 29-Jährigen vom SC Paderborn ist abgeklungen. Am kommenden Montag um 20 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster.