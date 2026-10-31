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Bundesliga

Klarheit bei Kimmich: Die Aufstellungen zu Bayern vs. BVB

Um 18:30 Uhr ist es heute wieder einmal so weit, der deutsche Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund steht an. Die offiziellen Aufstellungen.

von Dominik Sandler
1 min.
Tom Bischof und Joshua Kimmich nach dem Supercup-Finale @Maxppp
FC Bayern 0-0 BVB

In den Tagen vor dem wichtigen Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund heute Abend (18:30 Uhr) hatte der deutsche Rekordmeister viele personelle Fragen bereits geklärt. Cheftrainer Vincent Kompany fehlt nach seiner Hirnhautreizung genau wie Luis Díaz (29/Muskelbündelriss), Jamal Musiala (23/Oberschenkelverletzung) und Manuel Neuer (40/Fußprobleme) weiterhin.

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Jonas Urbig (23) steht bei den Bayern also wieder im Tor, in der Offensive bekommen Ismael Saibari (25) und Serge Gnabry (31) den Vorzug gegenüber Lennart Karl (18). Joshua Kimmich (31) kehrt in die Startformation zurück und verdrängt Tom Bischof (21) auf die Bank.

Auch bei Borussia Dortmund musste Niko Kovac zuletzt immer wieder auf Leistungsträger verzichten. Der junge Konstantinos Karetsas (18) kehrt immerhin wieder in den Kader zurück, nimmt zunächst aber auf der Bank Platz.

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Im Gegensatz zum 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen verändert Kovac seine Startelf nur auf einer Position. Daniel Svensson (22) spielt für Julian Ryerson (28).

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