Baumgart schielt auf neuen Trainerjob

Steffen Baumgart würde nach seiner Entlassung bei Union Berlin im April dieses Jahres gerne wieder auf die Trainerbank zurückkehren. „Jetzt beginnt langsam wieder die Zeit, wo ich sage: ‚Mal wieder gucken, was los ist, dabei sein, Spieler angucken‘“, gesteht der Trainer gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘, stellt aber klar: „Ich habe kein einziges Gespräch geführt, das in irgendeine Richtung ging, einen Verein zu übernehmen. Ich habe nie gesagt, dass ich will, und niemand hat gesagt: ‚Guck mal, den wollen wir unbedingt haben.‘ Wünsche mache ich mir aber keine, das finde ich immer Blödsinn. Ich warte, was kommt, und wenn es interessant ist, dann guckt man. Aber es gab keinerlei Gespräche.“

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Knapp 15 Monate stand der Übungsleiter an der Alten Försterei unter Vertrag. Das schnelle Aus in Köpenick hat den 54-jährigen Rostocker beschäftigt. „Ja, aber das geht ja eher um die Geräusche drumherum, davor und danach. Ich habe zweimal ganz klar die Liga gehalten. Ich kenne die Verantwortlichen teilweise seit 20 bis 25 Jahren. Und dann binnen weniger Minuten ist alles vorbei. Ich bin Dauerkartenbesitzer bei Union. Das ist einfach auch das Traurige“, so Baumgart, für den das Kapitel mittlerweile aber komplett beendet ist: „Es gibt keinen Groll. Es gibt auch keinen Kontakt mehr. Das ist erledigt. Jeder hat seine Aufgaben, jeder hat sein Leben.“