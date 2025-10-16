Sommer-Wechsel: Geht Asllanis Traum in Erfüllung?

Fisnik Asllani durchlebt seit der vergangenen Saison einen kometenhaften Aufstieg. In der zurückliegenden Spielzeit schoss er bei der SV Elversberg die 2. Bundesliga kurz und klein, auch im deutschen Oberhaus konnte er seine Torjägerqualitäten für die TSG Hoffenheim schon unter Beweis stellen (vier Treffer in sechs Partien).

Asllanis Vertrag im Kraichgau läuft bis 2029. Für den kommenden Sommer besitzt der Kosovare eine Ausstiegsklausel, deren Höhe „überschaubar“ ist. Nun ist der erste hochkarätige Interessent durchgesickert.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der FC Barcelona einer der Vereine, der die Situation und Entwicklung des Stürmers „ganz genau“ beobachtet. Demzufolge wurde Barça sogar bereits über die Höhe der Ausstiegsklausel informiert.

Traumverein Barça

„Mein Traumverein war immer der FC Barcelona, da wollte ich schon immer gerne spielen. Ich möchte irgendwann in der Champions League spielen. Es ist wichtig, Träume zu haben und auf etwas hinzuarbeiten“, verriet Asllani erst kürzlich. Möglicherweise geht sein Traum schon bald in Erfüllung.