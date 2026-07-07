In den Bemühungen um Yan Couto (24) wagt sich Como 1907 ein weiteres Mal aus der Deckung. Laut Gianluca Di Marzio wollen die Italiener die Verhandlungen wieder aufnehmen. In den zurückliegenden Stunden soll der Tabellenvierte der abgelaufenen Serie A-Saison zu diesem Zweck Kontakt aufgenommen haben.

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Der von Cesc Fàbregas trainierte Klub strebe eine Leihe an, Borussia Dortmund wäre auch offen für einen Verkauf. Erst vor wenigen Tagen war zu vernehmen, dass Como im Couto-Poker pessimistisch ist und sich nach Alternativen umsieht – jetzt wird die Fährte zum BVB also reaktiviert.

Update (21:18 Uhr): Como ist ein schneller Durchbruch gelungen. Laut Di Marzio verleiht Dortmund den Rechtsverteidiger mit Kaufoption nach Italien.

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Couto steht bis 2030 in Dortmund unter Vertrag, Schwarz-Gelb hatte ihn für 25 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet. Kommt es zu einem Verkauf statt einer Leihe, will der BVB eine vergleichbare Ablöse sehen.