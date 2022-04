„Bundesliga, es ist Bayern-Party“ | Die Pressestimmen zum 32. Titel

Für die meisten Beobachter kam es wenig überraschend: Der FC Bayern feierte am Samstagabend seine 32. Meisterschaft – die zehnte in Folge. Für Trainer Julian Nagelsmann war es der erste Titel in der Bundesliga und die internationale Medienlandschaft stellt die Dominanz des deutschen Rekordmeisters in den Vordergrund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚as‘ stellt fest: „Die bayerische Hegemonie in Deutschland hält an“ und bezieht sich damit auf den Rekord des Münchner Vorzeigeklubs. Kein anderes Team aus den fünf Topligen in Europa schaffte es bislang, zehn Meistertitel in Folge zu gewinnen. Der portugiesische ‚Record‘ findet deshalb: „Es ist wie eine kaputte Schallplatte“.

„Der FC Bayern muss selten schwitzen“

In der ‚Sun‘ wird die langanhaltende Regentschaft des Bundesliga-Primus als „Dekade der Dominanz“ bezeichnet. Vom Hocker haut der neuerliche Titelgewinn der Bayern niemanden mehr. Die schwedische Zeitung ‚Aftonbladet‘ schreibt: „Es kam wie immer. Der FC Bayern muss selten schwitzen, wenn sich die Bundesliga-Saison dem Ende zuneigt.“

Auch in den Vereinigten Staaten wird über die deutsche Meisterschaft berichtet. ‚ESPN‘ bezeichnet Nagelsmanns ersten Titel für Bayern als Fortsetzung „einer Ära der Dominanz, die es noch nie gegeben hat“. Ein guter Grund für die ‚New York Times‘ eine berechtigte Frage zu stellen: „Bayern München hat gerade den zehnten Titel in Folge gewonnen. Zerbricht es die Bundesliga?“

„Bundesliga, es ist Bayern-Party“

Tatsächlich lässt die Serienmeisterschaft des Klubs von der Säbener Straße vermuten, dass das wirtschaftliche und sportliche Gefälle in der Bundesliga immer größer wird. In Polen macht man sich darüber wenig Gedanken, vielmehr huldigt man dem Nationalhelden: „Bayern entscheidet Klassiker für sich: Lewandowski und co. holen deutsche Meisterschaft“, titelt ‚Przegląd Sportowy‘, die größte Sportzeitung des Landes.

Etwas gelangweilt von der Bayern-Dominanz scheinen auch die Redakteure des ‚Corriere dello Sport‘ zu sein: „In Deutschland heißt es immer Bayern.“ Für die Kollegen der ‚Gazzetta dello Sport‘ stehen die Feierlichkeiten im Vordergrund: „Bundesliga, es ist Bayern-Party“. Die wurde mit Sicherheit in München gefeiert – mit reichlich Bierduschen.