Gladbach-Duell: Neuer-Entscheidung gefallen

Der FC Bayern kann beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr) wieder auf Manuel Neuer setzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Torhüter gegen die Fohlen wieder den Kasten der Münchner hüten.

Der 39-Jährige hatte die vergangenen Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst und wurde von Jonas Urbig (22) vertreten. Kommt nichts Außergewöhnliches dazwischen, kehrt Neuer gegen die Gladbacher zurück in die Startelf.