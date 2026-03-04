Bundesliga
Gladbach-Duell: Neuer-Entscheidung gefallen
@Maxppp
Der FC Bayern kann beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr) wieder auf Manuel Neuer setzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Torhüter gegen die Fohlen wieder den Kasten der Münchner hüten.
Der 39-Jährige hatte die vergangenen Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst und wurde von Jonas Urbig (22) vertreten. Kommt nichts Außergewöhnliches dazwischen, kehrt Neuer gegen die Gladbacher zurück in die Startelf.
