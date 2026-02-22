Für Schalke: Dzeko sagte Bundesligist ab

Der VfL Wolfsburg hat im Winter ebenfalls um Edin Dzeko geworben. Wie Wölfe-Sportdirektor Pirmin Schwegler gegenüber ‚Sky‘ bestätigt, hat es Kontakt zwischen dem Bundesligisten und seinem Ex-Stürmer gegeben: „Edin ist hier eine Legende, es gab Kontakt, es gab Gespräche, aber wir respektieren seine Entscheidung.“ Zwischen 2007 und 2011 war der Bosnier in 142 Pflichtspielen für Wolfsburg aufgelaufen und hatte dabei 120 Scorerpunkte gesammelt.

Statt einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hat sich Dzeko jedoch für einen Wechsel vom AC Florenz ins Ruhrgebiet entschieden. Der Deal hat sich bisher für alle ausgezahlt. In seinen bisherigen fünf Einsätzen für Schalke erzielte der 39-Jährige vier Tore und bereitete drei weitere vor.