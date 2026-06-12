Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Spannende Wechsel-Optionen für Maza

von Lukas Weinstock - Quelle: Daily Mail
Ibrahim Maza treibt den Ball nach vorne @Maxppp

Der Interessentenkreis für Ibrahim Maza erweitert sich. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea den 20-jährigen Ausnahmekönner auf dem Zettel haben. An Bayer Leverkusen ist der Mittelfeldakteur vertraglich bis 2030 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Manchester City, Atlético Madrid und der AC Mailand haben Maza ins Visier genommen, zuletzt gab es auch ein Gerücht um den FC Barcelona und Maza. Im Trikot der Werkself überzeugte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison. Dementsprechend müsste ein Interessent tief in die Tasche greifen, um Maza aus Leverkusen loszueisen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
Arsenal
Chelsea
Spurs
ManCity
Ibrahim Maza

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Arsenal Logo FC Arsenal
Chelsea Logo FC Chelsea
Spurs Logo Tottenham Hotspur
ManCity Logo Manchester City FC
Ibrahim Maza Ibrahim Maza
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert