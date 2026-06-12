Der Interessentenkreis für Ibrahim Maza erweitert sich. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea den 20-jährigen Ausnahmekönner auf dem Zettel haben. An Bayer Leverkusen ist der Mittelfeldakteur vertraglich bis 2030 gebunden.

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Auch Manchester City, Atlético Madrid und der AC Mailand haben Maza ins Visier genommen, zuletzt gab es auch ein Gerücht um den FC Barcelona und Maza. Im Trikot der Werkself überzeugte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison. Dementsprechend müsste ein Interessent tief in die Tasche greifen, um Maza aus Leverkusen loszueisen.