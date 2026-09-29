Klares Ergebnis: Kovac muss verlängern

Geht es nach den Lesern von FT, darf es hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Niko Kovac bei Borussia Dortmund kein falsches Zögern geben. Auf die Frage, ob der BVB die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Cheftrainer ausdehnen sollte, stimmten satte 87 Prozent dafür.

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Sollte der BVB den Vertrag mit Niko Kovac verlängern? Ja, die Ergebnisse sprechen für sich Nein, ein anderer muss her Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Aufgerundet 14 Prozent der Teilnehmer hätten trotz der erfolgreichen Bilanz von Kovac lieber einen anderen Coach an der Seitenlinie bei den Schwarz-Gelben. Neusten Berichten zufolge könnte schon zeitnah Vollzug gemeldet werden. Die entscheidenden Gespräche zwischen Kovac und der Klubführung stehen offenbar bevor.