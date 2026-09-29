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FT-Kurve Bundesliga

Klares Ergebnis: Kovac muss verlängern

von Dominik Schneider
BVB-Trainer Niko Kovac @Maxppp

Geht es nach den Lesern von FT, darf es hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Niko Kovac bei Borussia Dortmund kein falsches Zögern geben. Auf die Frage, ob der BVB die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Cheftrainer ausdehnen sollte, stimmten satte 87 Prozent dafür.

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Sollte der BVB den Vertrag mit Niko Kovac verlängern?
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Aufgerundet 14 Prozent der Teilnehmer hätten trotz der erfolgreichen Bilanz von Kovac lieber einen anderen Coach an der Seitenlinie bei den Schwarz-Gelben. Neusten Berichten zufolge könnte schon zeitnah Vollzug gemeldet werden. Die entscheidenden Gespräche zwischen Kovac und der Klubführung stehen offenbar bevor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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