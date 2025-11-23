Menü Suche
Bayern aufgepasst: 90-Millionen-Gerangel um Murillo?

Für den kommenden Sommer hat der FC Bayern Abwehrspieler Murillo als Verstärkung im Visier. Doch der Rekordmeister ist nicht der einzige Verein, der um den Brasilianer wirbt.

von Luca Hansen - Quelle: CaughtOffside
Murillo hat den Ball im Visier @Maxppp

Bei Nottingham Forest weiß Murillo nicht nur mit einem starken Zweikampfverhalten, sondern auch mit einer guten Spieleröffnung zu glänzen. Attribute, die auch den FC Bayern München auf den Plan gerufen haben. Doch der Ligaprimus steht mit seinem Interesse nicht alleine da.

Laut ‚CaughtOffside‘ haben der FC Barcelona, der FC Arsenal und der FC Chelsea die Spur des Innenverteidigers aufgenommen. Insbesondere die Gunners sind dem Portal zufolge sehr angetan von dem 23-Jährigen. Ein Transfer würde allerdings kostspielig werden, bis zu 90 Millionen Euro erhofft sich Nottingham von einem Verkauf.

Ob die Bayern diesen Preis bezahlen wollen, ist fraglich. Sollte Dayot Upamecano (27) den Rekordmeister aber tatsächlich am Ende der Saison verlassen, wäre Ersatz erforderlich. Bei Murillo hat Forest allerdings alle Zügel in der Hand, läuft sein Vertrag doch noch bis 2029.

Bundesliga
Premier League
La Liga
Barcelona
FC Bayern
Nottingham
Chelsea
Arsenal
Murillo

