Brisante Aussagen: Haalands Flirt mit Real

Zwischen Erling Haaland und Real Madrid gibt es eine Verbindung, die weit in die Vergangenheit reicht. Häufig wurde der norwegische Starstürmer schon mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Zuletzt im Rahmen der Präsidentschaftswahlen beim spanischen Topklub. Dass der Angreifer seine Zusage für einen Wechsel gegeben hat, dementierten die handelnden Personen aber vehement.

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Vor dem WM-Spiel zwischen Norwegen und Brasilien stand jedoch Erlings Vater Alf-Inge Haaland bei ‚DAZN‘ Rede und Antwort. Angesprochen auf ein mögliches Engagement seines Sohnes bei den Blancos sagte er: „Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen.“ Die Tür lässt der Ex-Profi wohl ganz bewusst offen, auch wenn Haalands City-Vertrag bis 2034 datiert ist.

Dass er seinen Sprössling gerne im weißen Trikot sehen würde, bestreitet er nicht: „Würde ich ihn gerne bei Real Madrid sehen? Vielleicht. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie.“ Das ist dahingehend besonders interessant, da Alf-Inge federführend in die Karriereplanung von Erling involviert ist. Hinzu kommt Rafaela Pimenta, die brasilianische Beraterin, die unter anderem auch Matthijs de Ligt oder Noussair Mazraoui betreut.

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Die Auswahl der Arbeitgeber wurde vom Haaland-Team immer sehr bewusst gewählt. Schon in jungen Jahren hätte der Neuner zu einem absoluten Topklub wechseln können. Bewusst entschied man sich aber für den Weg über RB Salzburg, Borussia Dortmund und City. Dass danach ein Wechsel zu Real zur Debatte steht, erscheint da nur logisch.