Schottland - Tschechien: Die Aufstellungen

Schottland trifft um 15 Uhr in Glasgow auf Tschechien. Für beide Teams ist ein Sieg im direkten Duell Pflicht, will man die Gruppe C mit England und Vize-Weltmeister Kroatien überstehen. Die Partie findet unter Regie des deutschen Schiedsrichters Daniel Siebert statt.

Schottland

Marshall - O’Donnell, McKenna, Cooper, Hanley, Robertson - McTominay, McGinn, Armstrong - Christie, Dykes

Tschechien

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Soucek, Kral, Darida, Masopust, Jankto - Schick