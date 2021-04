PSG & Lyon an Bakayoko interessiert

Tiemoué Bakayoko winkt eine Rückkehr nach Frankreich. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato sind die beiden Ligue 1-Vertreter Paris St. Germain und Olympique Lyon an einem Transfer des 26-Jährigen interessiert, der noch bis 2022 beim FC Chelsea unter Vertrag steht.

Bakayoko spielt seit 2017 in London und wurde seitdem an den AC Mailand und die AS Monaco verliehen. Seit Oktober des vergangenen Jahres läuft der Rechtsfuß leihweise für Napoli auf. Wettbewerbsübergreifend erzielte der französische Nationalspieler in dieser Saison in 36 Einsätzen ein Tor und gab zwei Assists.