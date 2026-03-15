Sechs Real-Stars auf dem Markt

Der auslaufende Vertrag von David Alaba (33) wird nicht verlängert, das zeichnet sich seit Monaten ab und soll vor einem Monat intern final beschlossen worden sein. Nach fünf Jahren trennen sich die Wege im Sommer, heiße Wechselspuren beim ehemaligen Bayern-Profi gibt es noch nicht. Derzeit fehlt Alaba erneut mit Wadenproblemen.

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Bei Abwehrkollege Antonio Rüdiger (33) sah es ebenfalls lange nach Trennung aus, zuletzt stand er aber regelmäßig in der Startelf – die Tür hat Real noch nicht komplett geschlossen, Gespräche sind gegen Ende der Saison geplant. Rüdigers Berater sondiert trotzdem schon den Markt. Interesse besteht in England, angeblich ist auch Ex-Verein FC Chelsea dran.

Kapitän Dani Carvajal (34) steht ebenfalls nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Laut ‚The Athletic‘ geht die Tendenz dahin, dass der Vereinsikone kein neuer Kontrakt angeboten wird. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.

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50 Millionen für Camavinga?

Verkaufen würde Real bei einem guten Angebot Eduardo Camavinga (23). Das berichtete Transferinsider Matteo Moretto kürzlich bei ‚Radio Marca‘. Mindestens 50 Millionen Euro sollen es sein, erste Bewerber soll es in der Premier League geben.

Möglich auch, dass Ferland Mendy (30) oder Fran García (26) den Abflug macht. Beide Linksverteidiger sind kaum gefragt, García stand schon im Januar unmittelbar vor einer Leihe zum AFC Bournemouth.