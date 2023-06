Bericht: Angeliño findet neuen Klub

Angeliño setzt seine Karriere womöglich in Istanbul fort. Laut dem türkischen Ableger von ‚beIN Sports‘ steht der Linksverteidiger vor dem Wechsel zu Galatasaray. Bei RB Leipzig liege ein Leihangebot inklusive Kaufoption auf dem Tisch, die Verhandlungen seien aber noch nicht beendet.

Dennoch besteht dem Bericht zufolge die Erwartungshaltung, dass Gala den Deal zeitnah offiziell verkünden wird. Angeliño ist noch bis 2025 an RB gebunden, hat bei den Sachsen aber keine sportliche Perspektive.

Bereits in der abgelaufenen Saison verlieh Leipzig den 26-Jährigen deshalb an die TSG Hoffenheim. Dort war Angeliño gesetzt, kommt in 35 Einsätzen auf ein Tor und zwölf Vorlagen. Die angestrebte Festverpflichtung ließ sich für die TSG aber finanziell nicht umsetzen. Der Klub hoffte zwar, dass sich im Laufe des Transferfensters noch ein Weg auftun würde, dieser führt Angeliño nun aber möglicherweise in die Türkei.