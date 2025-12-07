DFB: Verhandlungen um WM-Prämien

Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft können sich auf saftige Prämien zur WM 2026 freuen. Laut ‚Bild‘ will der DFB noch vor den beiden Länderspielen im März mit den Verantwortlichen sprechen. Präsident Bernd Neuendorf erklärt: „Wir haben gesagt, dass wir uns nach der Auslosung zusammensetzen. Unser Sportgeschäftsführer Andreas Rettig wird da mit dabei sein. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es besonders lange dauert.“

Als Orientierung dient die Heim EM 2024, bei der im Falle des Titelgewinns eine Summe von 400.000 Euro pro Spieler fällig gewesen wäre. „Wir haben eigentlich eine ganz gute Grundbasis, auf der wir verhandeln können. Mit den letzten Turnieren als Ausgangssituation, da werden wir wieder ansetzen. Ich glaube, dass wir dann schnell zusammenkommen“, so Neuendorf. Ob es auch eine Prämie für das Überstehen der Vorrunde bei der WM 2026 geben wird, ließ der DFB-Präsident jedoch offen: „Schauen wir mal. Das verhandeln wir jetzt.“