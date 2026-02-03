Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Frankfurt holt ersten Sommerneuzugang

von Dominik Sandler - Quelle: eintracht.com
Timmo Hardung an der Seitenlinie @Maxppp

Einen Tag nach dem Deadline Day präsentiert Eintracht Frankfurt einen Neuzugang, der im Sommer zum Team stoßen wird. Aus den USA wechselt Linksverteidiger Pedro Guimaraes an den Main und unterschreibt bis 2030. Der 17-Jährige kommt von Orange County aus der zweiten US-amerikanischen Liga.

Eintracht Frankfurt NLZ
Pedro Guimaraes wird Adlerträger! 🆕🦅
Der 17-jährige Verteidiger wechselt ab Sommer aus den USA nach Frankfurt und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 ✍️

🔗Alle Infos:

#SGE
„Pedro Guimaraes ist als linker Außenverteidiger ein sehr spannendes Talent. Wir verfolgen seine Entwicklung schon seit geraumer Zeit. Neben seiner starken Technik bringt er für sein Alter ein außergewöhnlich gutes Spielverständnis mit“, so Sportdirektor Timmo Hardung. Guimaraes soll über die U21 an das Bundesliga-Team herangeführt werden.

