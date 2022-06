„Domino der Nummer neun“ | Lewandowski „ein großer Wunsch von Xavi“

Scamacca als Ersatz für Osimhen?

In Italien macht ziert die Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘ das Konterfeit von Victor Osimhen. Laut der rosa Tageszeitung löst der Nigerianer bald ein „Domino der Nummer neun“ aus. Napoli fordert 100 Millionen Euro für den Torjäger und hat bereits seinen Ersatz ins Visier genommen. Sollte Osimhen gehen, werden sich die Süditaliener auf Gianluca Scamacca stürzen, heißt es. Der Stürmer von US Sassuolo ist sehr begehrt, denn auch Paris St. Germain streckt offenbar die Fühler in Richtung des schlaksigen Angreifers aus. Die Pariser haben Sassuolo offenbar 35 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 23-jährigen Stürmer angeboten. Dieser Betrag kommt zwar nicht ganz an die von den Italienern geforderten 50 Millionen Euro heran, aber auf beiden Seiten besteht der Wille, dieses Geschäft zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Southgate will Kritik nutzen

In England sind die Nachrichten immer noch von der schweren Niederlage der Three Lions gegen Ungarn (0:4) am Dienstagabend geprägt. Und wieder prasselt ordentlich Kritik auf Gareth Southgate ein. Aber der Trainer bleibt positiv und der ‚Mirror‘ titelt: „Er kann sich noch so sehr verspotten lassen, er wird im Amt bleiben.“ Mit dieser Sicherheit wolle Southgate Kraft aus der historischen Heimpleite schöpfen: „Der unter Beschuss stehende englische Trainer verspricht, die Kritik der Fans als Treibstoff zu nutzen, um noch stärker zurückzukommen“, schreibt die Boulevardzeitung. Ähnlich klingt es auf der Titelseite des ‚Daily Star‘: „Southgate wird die Beleidigungen der Fans nutzen, um die Three Lions bei ihrem Streben nach Ruhm in Katar zu motivieren.“ Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft wird für Southgate allerdings ab jetzt kein Zuckerschlecken.

Xavis Wunsch nach Lewandowski

In Spanien beschäftigt man sich weiterhin intensiv mit Robert Lewandowski und dem immensen Willen des FC Barcelona, den polnischen Starstürmer vom FC Bayern loszueisen. Die aufgebesserte Offerte der Katalanen schafft es auf die Titelseite der ‚Sport‘: „32 + fünf Variablen“, heißt es dort schlicht und auf den Punkt gebracht. Die Verpflichtung von Lewandowski sei außerdem „ein großer Wunsch von Xavi“, schreibt die spanische Sportzeitung. Ob dieser sich erfüllen wird, werden wir in den kommenden Tagen erfahren.