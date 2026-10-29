Christoph Spycher und der BSC Young Boys gehen nächstes Jahr getrennte Wege. Der Schweizer Klub verkündet, dass der Sportchef seine Tätigkeit „voraussichtlich“ im September 2027 niederlegen, dann aber trotzdem Teil des Verwaltungsrats bleiben wird.

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ℹ️ Christoph Spycher wird seine operativen Aufgaben voraussichtlich im September 2027 abgeben, aber weiterhin im YB-Verwaltungsrat verbleiben



Beim BSC Young Boys wird es in absehbarer Zeit zu einer Veränderung in der sportlichen Führung kommen: Christoph Spycher hat sich in Absprache mit dem Eigentümer Jöggi Rihs und dem Präsidenten Marcel Brülhart entschieden, seine Funktion als Chief Sports beim BSC Young Boys mit Ablauf der Transferperiode im Spätsommer 2027 abzugeben. Geplant ist, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft im Verwaltungsrat sowie Minderheits-Aktionär von YB bleiben und den Klub somit weiterhin mit Rat und Tat unterstützen wird. Die frühzeitig angestossene Planung wird den Entscheidungsträgern genügend Zeit einräumen, die Strukturen in der sportlichen Leitung bezüglich der künftigen Anforderungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen und die Nachfolge zu regeln.



👉 Zur Meldung: https://t.co/xrvKX8xODA — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) October 29, 2026

„Ich möchte nach Ablauf meiner operativen Tätigkeit bei YB eine Standortbestimmung vornehmen, um herauszufinden, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll“, lässt sich Spycher zitieren. Zuletzt war er einer der Favoriten auf die Nachfolge von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt, sagte dem Bundesligisten aber ab.