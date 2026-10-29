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Offiziell Super League

Eintracht-Kandidat Spycher hört auf

von Lukas Weinstock - Quelle: bscyb.ch
1 min.
Christoph Spycher lauscht @Maxppp

Christoph Spycher und der BSC Young Boys gehen nächstes Jahr getrennte Wege. Der Schweizer Klub verkündet, dass der Sportchef seine Tätigkeit „voraussichtlich“ im September 2027 niederlegen, dann aber trotzdem Teil des Verwaltungsrats bleiben wird.

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„Ich möchte nach Ablauf meiner operativen Tätigkeit bei YB eine Standortbestimmung vornehmen, um herauszufinden, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll“, lässt sich Spycher zitieren. Zuletzt war er einer der Favoriten auf die Nachfolge von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt, sagte dem Bundesligisten aber ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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