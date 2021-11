Kane: Transfer-Trubel „gut verkraftet“

Die Wechselgerüchte um seine Person haben bei Harry Kane laut eigener Aussage keine Spuren hinterlassen. „Natürlich gab es im Sommer viel Gerede und Spekulationen“, zitiert ‚The Athletic‘ den Stürmer von Tottenham Hotspur, „das ist das erste Mal, dass mir das wirklich passiert ist. Aber das gehört dazu, wenn man ein großer Spieler ist, und ich denke, ich habe es gut verkraftet.“

Die nackten Zahlen sprechen allerdings eine andere Sprache: In zehn Ligaspielen hat der sonst so treffsichere Kane erst ein Tor erzielt. Im vergangenen Transferfenster hatte Manchester City vehement um den 28-Jährigen gebuhlt, ein Wechsel scheiterte an der hohen Ablöseforderung der Spurs.