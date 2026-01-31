FC Bayern: Heute Entscheidung bei Fernández

Der FC Bayern und der 1. FC Nürnberg sitzen erneut wegen einer Leihe von Javier Fernández am Tisch. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll am heutigen Samstag sogar die Entscheidung darüber fallen, ob der 19-jährige Mittelfeldspieler an den Zweitligisten verliehen wird.

Fernández ist eines der größten Talente im Bayern-Stall, braucht nach einer verletzungsgeplagten Vorsaison nun aber dringend Spielpraxis auf hohem Niveau. Diese könnte ihm in Nürnberg durchaus winken.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund ordnete zuletzt ein: „Javi ist ein sehr interessanter Spieler. Ganz wichtig ist, dass er gesund bleibt – aber auch, dass er auf einem hohen Level Fußball spielen kann.“ In München steht der spanische Juniorennationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. 2022 war er von Atlético Madrid in die Jugendakademie des FCB gekommen.

Weitere Bayern-Talente auf dem Sprung

Bei Innenverteidiger Grayson Dettoni scheinen die Würfel bereits gefallen. Der 20-Jährige schließt sich laut ‚Sky‘ per Leihe dem SV Darmstadt 98 an. Die Lilien sollen zudem eine Kaufoption besitzen. Eine Leihe zu den Grasshoppers Zürich endete im vergangenen Sommer nach nur einem halben Jahr. Seitdem kommt der US-amerikanische Innenverteidiger, wie zuletzt auch Fernández, in der Zweitvertretung zum Einsatz.

Dort spielen beide auch mit Abwehr-Allrounder Magnus Dalpiaz (18) zusammen. Dieser steht vor dem Wechsel zu niemand Geringerem als dem AC Mailand. Eine Leihe mit Kaufoption und Rückkaufrecht wird zwischen den Klubs verhandelt. Mittelfeldmann Moritz Göttlicher (17) aus Bayerns U19 wechselt unterdessen allem Anschein nach zum VfL Bochum. Es fließt ein kleiner Betrag als Ausbildungsentschädigung nach München. Bis Montagabend bleibt Zeit, die anvisierten Wechsel noch im Winter durchzuboxen.