Spannende Kompromisslösung zwischen Bayern und Upamecano?

Der FC Bayern will den Vertrag mit Dayot Upamecano (27) unbedingt verlängern. Der finale Durchbruch in den Verhandlungen ist bislang aber nicht in Sicht. Haben die beiden Seiten nun die Lösung gefunden, die den Innenverteidiger zur Unterschrift bewegt?

In den Gesprächen wird das Thema Ausstiegsklausel offenbar zunehmend zum entscheidenden Faktor. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, ist derzeit eine der diskutierten Optionen eine Verlängerung um vier Jahre, die eine Ausstiegsklausel nach zwei Spielzeiten enthalten würde. Der Passus könne dann nach dem dritten Jahr noch einmal sinken.

Wechsel in die Premier League?

Upamecano fasse langfristig einen Wechsel in die Premier League ins Auge und könnte sich diesen Wunsch dank der Klausel ermöglichen. Der FC Liverpool beschäftigt sich bereits jetzt intensiv mit dem Franzosen, der FC Chelsea ist ebenfalls ins Rennen eingestiegen. Allerdings sind auch die spanischen Topklubs am Rechtsfuß dran, neben Real Madrid zeigt auch der FC Barcelona konkretes Interesse (FT berichtete).

Bereits in Upamecanos aktuellem Vertrag befindet sich eine – mittlerweile irrelevante – Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro. Ob die Münchner für eine Verlängerung den Kompromiss einer erneuten Exit-Option eingehen, bleibt abzuwarten. Die Spielerseite soll darüber hinaus neben einer Gehaltserhöhung auch eine rund 17 Millionen Euro hohe Unterschriftsprämie fordern. Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt vor allem Marc Guéhi (25/Crystal Palace) als mögliche ablösefreie Alternative.