Paukenschlag: Krösche mit neuem Klub einig

Erst am Samstag sickerte durch, dass sich der AC Mailand um eine Verpflichtung von Markus Krösche bemüht. Jetzt könnte es schnell gehen: Laut Transferinsider Matteo Moretto ist sich Krösche mit Milan über eine Zusammenarbeit einig geworden. Ihm winke der Posten als Head of Football.

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Mehr noch: Die Italiener sollen nicht nur mit Eintracht Frankfurts Sportvorstand, sondern auch mit Sportdirektor Timmo Hardung eine Übereinkunft getroffen haben. Mit der SGE müssen die Rossoneri sich nun auf eine Ablöse einigen, Krösches Ausstiegsklausel gilt erst Anfang 2027 wieder.

In Mailand findet in diesem Sommer ein großer Umbruch statt. Die Führungsetage um Trainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare, Geschäftsführer Giorgio Furlani und dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada wurde nach dem Verpassen der Champions League entlassen. Neuer Trainer wird Rúben Amorim.