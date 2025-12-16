FC Bayern: Musiala zurück im Mannschaftstraining

Jamal Musiala ist den nächsten Schritt Richtung Comeback gegangen. Wie der FC Bayern mitteilt, nimmt der 22-Jährige heute erstmals nach seiner schweren Verletzung teilintegriert am Mannschaftstraining teil. Der wendige Offensivakteur hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen, der ihn für mehr als fünf Monate außer Gefecht setzte.

Nachdem Musiala sein Pensum zuletzt immer weiter steigern konnte, darf er nun auch wieder im Kreise der Mannschaft mitwirken. „Im Januar sollen seine ersten Spielminuten folgen. Das wäre so ein Idealplan für uns“, sagte Trainer Vincent Kompany zuletzt.