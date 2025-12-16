Menü Suche
Kommentar 13
Bundesliga

FC Bayern: Musiala zurück im Mannschaftstraining

von Lukas Weinstock
1 min.
Jamal Musiala sitzt auf dem Platz @Maxppp

Jamal Musiala ist den nächsten Schritt Richtung Comeback gegangen. Wie der FC Bayern mitteilt, nimmt der 22-Jährige heute erstmals nach seiner schweren Verletzung teilintegriert am Mannschaftstraining teil. Der wendige Offensivakteur hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen, der ihn für mehr als fünf Monate außer Gefecht setzte.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
Things we love to see 🥹 @JamalMusiala is back in team training! ❤️🤍
Bei X ansehen

Nachdem Musiala sein Pensum zuletzt immer weiter steigern konnte, darf er nun auch wieder im Kreise der Mannschaft mitwirken. „Im Januar sollen seine ersten Spielminuten folgen. Das wäre so ein Idealplan für uns“, sagte Trainer Vincent Kompany zuletzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (13)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Jamal Musiala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Jamal Musiala Jamal Musiala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert