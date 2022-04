Sandhausen: Verstärkung aus Saarbrücken?

Der SV Sandhausen sieht sich offenbar in der dritten Liga nach Verstärkungen um. Wie das Wochenmagazin ‚Forum‘ berichtet, hat es Julian Günther-Schmidt vom 1. FC Saarbrücken auf den Wunschzettel des Zweitligisten geschafft. An der Saar steht der Stürmer noch bis 2023 unter Vertrag.

Günther-Schmidt stammt aus der Talentschmiede von Waldhof Mannheim und läuft seit Januar des vergangenen Jahres in Saarbrücken auf. In der laufenden Saison war er in 36 Pflichtspielen an 17 Treffern direkt beteiligt. Über eine Ausstiegsklausel soll der 27-jährige gebürtige Pforzheimer nicht verfügen.