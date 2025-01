Hoffenheim-Krise: Endspiel für Ilzer?

Besser hätte Christian Ilzer nicht in sein Bundesliga-Abenteuer starten können. Gegen RB Leipzig lieferte die TSG Hoffenheim einen mitreißenden Kampf, der am Ende mit einem 3:2-Sieg belohnt wurde. So schnell wie das Feuer entfacht war, so schnell war es auch schon wieder ausgetrampelt. In den folgenden neun Spielen kam kein weiterer Sieg mehr hinzu, wohl aber sechs Niederlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Geduld bei den kriselnden Kurpfälzern scheint nun aufgebraucht. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Trainer auf dem Prüfstand, von internen Unruhen ist die Rede. Konkret soll das kommende Abstiegsduell gegen Tabellennachbar Holstein Kiel (Samstag, 15:30 Uhr) zum Endspiel werden. Bei einer Niederlage sei „eine Entlassung nicht mehr auszuschließen“.

Holstein mit breiter Brust

Und die Störche fahren mit mächtig Rückenwind gen Süden. Nicht nur konnte das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag in sensationeller Manier mit 4:2 gewonnen werden, auch bei der vorherigen 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg bewiesen die Kieler Moral und lieferten in der Schlussphase angeführt von Doppelpacker Phil Harres (22) eine packende Aufholjagd.