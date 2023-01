Blind spricht über Bayern-Zukunft

Neuzugang Daley Blind, beim FC Bayern nur mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet, hat in Sachen Zukunftsplanung keine Eile. Bei seiner Präsentation am heutigen Samstag erklärte der Abwehrspieler: „Ich möchte der Mannschaft helfen und meine Erfahrung einbringen. Natürlich möchte ich so viel spielen wie möglich, aber ich kenne meine Position und dann werden wir sehen, was im Sommer passiert.“ Ein langfristiger Verbleib in München ist also zumindest nicht ausgeschlossen.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hofft ebenfalls zunächst einmal auf eine produktive Zusammenarbeit bis zum Saisonende: „Wir hatten vor Weihnachten den ersten Kontakt. Wir haben uns von Beginn an gut verstanden, das waren sehr angenehme Gespräche. Jetzt hoffen wir alle, dass wir ein paar Titel zusammen gewinnen werden.“ Der 32-jährige Blind kam ablösefrei zu den Bayern. Sein Vertrag bei Ajax Amsterdam war kurz zuvor aufgelöst worden.

