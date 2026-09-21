Offensivspieler Love Arrhov könnte Eintracht Frankfurt im Winter verlassen. Laut ‚Absolut Fussball‘ denkt man bei der SGE auch wegen des womöglich baldigen Debüts von Wunderkind Niko Ilicevic (15) über eine Winter-Leihe des 18-jährigen Schweden nach.

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Arrhov war erst im vergangenen Winter für 4,6 Millionen Euro von IF Brommapojkarna zur Eintracht gekommen. Für die Adlerträger absolvierte er bisher sieben Partien, davon nur eine von Beginn an. Da seine Position qualitativ hoch besetzt und mit Ilicevic ein absolutes Ausnahmetalent schon regelmäßig bei den Profis trainiert und ab seinem 16. Geburstag am 30. Oktober einsetzbar ist, wird sich die Situation von Arrhov bis zum Winter kaum verbessern.