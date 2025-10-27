Statt S04: Muslic hatte „auch andere Möglichkeiten“

Für Miron Muslic war der Trainerposten bei Schalke 04 nicht ohne Risiko. „Schalke hatte zwei sehr schwierige Jahre hinter sich, mit Abstiegskampf, Trainerentlassungen und Veränderungen in der Führungsebene. Mir war von Anfang an bewusst, welches Risiko andere sahen. Das hat den Reiz aus meiner Sicht aber nur noch erhöht“, versichert der Trainer gegenüber dem ‚kicker‘ und erklärt, er habe „auch andere Möglichkeiten gehabt, die vermutlich einfacher gewesen wären“.

Das Risiko hat sich für Muslic sowie für Schalke voll ausgezahlt. Aktuell grüßt der letztjährige Abstiegskandidat von der Tabellenspitze, der Vorsprung auf Platz vier beträgt bereits vier Punkte. Der Erfolgstrainer erklärt: „Ich bin niemand, der etwas nicht anfasst, weil man sich daran verbrennen könnte. Ich habe da ein anderes Mindset“.