Völler-Klartext zum Nagelsmann-Aus

Wenige Tage nach der Vorstellung von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer äußert sich Rudi Völler ausführlich zu Julian Nagelsmann. Beim internationalen Trainer-Kongress in Mainz nahm der DFB-Sportdirektor den entlassenen Klopp-Vorgänger in Schutz: „Viele Menschen hier kennen Jürgen und wissen, dass er die Fähigkeit hat, Menschen mitzureißen. Spieler, seinen Trainerstab, Mitarbeiter und natürlich auch die Fans. Gerade in schwierigen Situationen hat er die Qualität, Menschen für sich zu gewinnen. Das war bei Julian Nagelsmann irgendwann schwieriger. Er hatte in den Medien und auch bei den Fans nicht mehr die Lobby, die er gebraucht hätte.“

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Einige Äußerungen über Nagelsmann seien nicht fair gewesen: „Ich fand die Kritik von vielen Experten teilweise ungerecht und oft zu hart. Bei Julian wurde irgendwann fast jede Entscheidung grundsätzlich negativ bewertet.“ Völler selbst habe nach dem schmachvollen WM-Aus ebenfalls überlegt, seinen Posten zu räumen, sich aber anders entschieden: „Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aufzuhören. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ob es wirklich Sinn ergibt, jetzt alles hinzuwerfen.“ Stattdessen werde er nun auch Klopp unterstützen, aber „sicherlich nicht so betreuen oder begleiten, wie ich es vielleicht bei anderen Trainern gemacht habe. Das ist auch gar nicht nötig“.