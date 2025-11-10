Menü Suche
Nach VfL-Entlassung: Unterschreibt Simonis direkt woanders?

Paul Simonis könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Der 40-Jährige führt bereits die ersten Gespräche.

von Leon Morsbach - Quelle: Sky
1 min.
Erst im Sommer hatte Paul Simonis das Amt für den zuvor entlassenen Ralph Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg übernommen und war mit großen Erwartungen gestartet. Nach nur zwölf Spielen und einem Punkteschnitt von 0,92 (drei Siege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen) zog der Klub jedoch die Reißleine.

Wie ‚Sky‘ berichtet, könnte Ajax Amsterdam nun von der Entlassung profitieren. Der Technische Direktor Alex Kroes habe bereits Kontakt zu Simonis aufgenommen, der im vergangenen Sommer schon auf der Shortlist des niederländischen Traditionsklubs gestanden hatte. Die Gespräche laufen und könnten in den kommenden Tagen an Fahrt aufnehmen, so ‚Sky‘ weiter.

In Amsterdam würde Simonis auf John Heitinga folgen, der nach nur 14 Pflichtspielen und einem Punkteschnitt von 1,36 vergangene Woche entlassen wurde. Die Fußstapfen, in die der ehemalige Wolfsburg-Coach treten würde, wären somit nicht allzu groß.

