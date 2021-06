Leckie wechselt in die Heimat

Matthew Leckie zieht es zurück in heimatliche Gefilde. Der Außenbahnspieler unterzeichnet beim australischen Klub Melbourne City FC einen Dreijahresvertrag. Sein Vertrag bei Hertha BSC endet in diesem Sommer, somit wird keine Ablöse fällig.

2017 war Leckie für drei Millionen Euro vom FC Ingolstadt zur Hertha gewechselt. Vor allem in dieser Spielzeit war der sprintstarke Rechtsfuß aber nicht mehr besonders gefragt. Lediglich 497 Einsatzminuten in der Bundesliga stehen zu Buche.

