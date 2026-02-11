Werder-Krise: Fritz verteidigt sich

Clemens Fritz ruft zu Geschlossenheit in der Mannschaft und der Anhängerschaft von Werder Bremen auf. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ erklärt der Sportgeschäftsführer der Grün-Weißen: „Ich versuche, meine ganze Energie für Werder aufzubringen, damit wir wieder in die Spur kommen und unser Ziel erreichen: Das ist der Klassenerhalt. Wichtig in unserer Situation ist jetzt, dass wir alle zusammenstehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die anhaltende Fankritik an seiner Person nehme er sich zu Herzen: „Ich stelle mich der Kritik, nehme sie sehr ernst und reflektiere mich. Dass Fehler gemacht wurden, ist klar. Aber gewisse Entscheidungen, die im Nachhinein nicht aufgingen, sind zu erklären. Ich bin jetzt fast 20 Jahre in dem Verein, natürlich macht das mit einem etwas, die Kritik geht nicht spurlos an mir vorbei.“ Die Petition, die eine außerordentliche Mitgliederversammlung zum Ziel hat, auf der die Personalie Fritz diskutiert werden soll, hat mittlerweile bereits mehr als die 7.000 ursprünglich nötigen Unterschriften erreicht.