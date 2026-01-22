BVB verkündet Duranville-Abflug

Borussia Dortmund parkt Julien Duranville (19) bis zum Ende der Saison beim FC Basel. Das verkünden die Vereine am heutigen Donnerstag offiziell. Es handelt sich um eine einfache Leihe ohne Kaufoption, Berichten zufolge werden die Schweizer bei einem späteren Weiterverkauf allerdings beträchtlich an der Ablöse beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen wird Duranville im Sommer in Dortmund zurückerwartet – im besten Fall nach einer guten Rückrunde in der Schweiz, in der der Belgier (zwei Länderspiele) regelmäßig auf dem Platz stand.

Sportdirektor Daniel Stucki freut sich über den Deal: „Wir sind sehr froh, dass wir Julien von einer Leihe in Basel überzeugen konnten, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein solcher Spieler von einem TopKlub wie Dortmund in die Schweiz wechselt. Er ist ein sehr dribbelstarker, explosiver Flügelspieler, der bei Anderlecht hervorragend ausgebildet wurde. Bei Borussia Dortmund hatte er aufgrund einer Schulterverletzung zuletzt wenig Spielzeit und eben diese kann er bei uns nun aber bekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Duranville sagt über den Schritt: „Ich freue mich sehr, dass die Leihe zum FC Basel geklappt hat. Nach einem Gespräch mit Sportdirektor Daniel Stucki und Cheftrainer Ludovic Magnin hatte ich direkt ein sehr gutes Gefühl und für mich war sehr schnell klar, dass ich diese Leihe unbedingt anstreben möchte. Ich habe schon viel gehört von der Stimmung im St. Jakob-Park und freue mich sehr, dass ich bereits morgen zum Team stoßen werde.“

Beim BVB wurde dem Außenstürmer nicht die gewünschte Spielzeit in Aussicht gestellt. Für die Profis stand er in der laufenden Saison sogar kein einziges Mal auf dem Feld. Perspektivisch wird ihm der Durchbruch beim Bundesligisten aber zugetraut. Dort steht der Rechtsfuß noch bis 2028 unter Vertrag.