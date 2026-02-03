Menü Suche
Leipzig: Schlager-Entscheidung gefallen?

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Xaver Schlager im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

RB Leipzig und Xaver Schlager gehen ab Sommer offenbar getrennte Wege. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht ein finales Gespräch zwischen den Parteien noch aus, eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags würde die Sachsen jedoch schwer überraschen. Der 28-Jährige liebäugelt mit einem Wechsel zu Juventus Turin, träumt zudem von der Premier League.

Anders sieht es laut dem Bezahlsender bei Urgestein und Stammkeeper Péter Gulácsi aus. RB würde den Ungarn gerne behalten, die nötigen Gespräche laufen aktuell. Der 35-Jährige sei grundsätzlich mit Gehaltsreduzierungen und einer veränderten Rolle innerhalb der Mannschaft einverstanden. Thronerbe Maarten Vandevoordt (23) steht bereits seit eineinhalb Jahren in den Startlöchern, musste sich aber bisher immer wieder hinter Gulácsi einsortieren.

