VfB: Anton muss in Isolation

Waldemar Anton muss beim VfB Stuttgart kürzertreten. Wie die Schwaben vermelden, wurde der Abwehrspieler positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation. Dabei weise der 25-Jährige keinerlei Symptome auf.

Damit stehen Trainer Pellegrino Matarazzo für die kommende Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend (18:30 Uhr) nur noch drei fitte Innenverteidiger zur Verfügung. In der laufenden Saison kam Anton in 18 Bundesligapartien zum Einsatz. Bereits im Oktober verpasste der Rechtsfuß zwei Ligaspiele wegen einer Corona-Infektion.