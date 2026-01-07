Medien: Frankfurt an Suleiman interessiert

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Sani Suleiman vom AS Trencin. Wie Ben Jacobs berichtet, haben die Hessen den 19-Jährigen als mögliches Transferziel identifiziert. Der slowakische Erstligist fordert demzufolge eine Ablöse von rund sechs Millionen Euro für den Teenager.

Suleiman war im September 2024 von Akwa United aus seiner nigerianischen Heimat in die Slowakei gewechselt. Seitdem bestritt der Flügelspieler 40 Pflichtspiele für Trencin, in denen er fünf Tore schoss und ebenso viele vorbereitete. Im vergangenen September debütierte er außerdem für Nigerias U20-Nationalmannschaft. Neben der Eintracht sollen auch Tottenham Hotspur, der RSC Anderlecht und der FC Sevilla ein Auge auf den talentierten Offensivakteur geworfen haben.