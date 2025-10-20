„Ich wollte raus“: Moukoko bestätigt Bundesliga-Anfragen

Youssoufa Moukoko pulverisierte in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund einen Torrekord nach dem anderen, der große Durchbruch bei den Profis blieb allerdings aus. „Im Profifußball geht es nicht um Menschlichkeit, der Erfolg steht im Vordergrund und jeder kämpft um seinen Platz. Mein Körper war noch nicht bereit für den Profibereich“, sagt das einstige Wunderkind gegenüber dem ‚kicker‘.

2024 hatte Moukoko den Schwarz-Gelben zunächst per Leihwechsel zum OGC Nizza den Rücken gekehrt. „Viele werden es nicht verstehen, wenn ich das sage, aber Nizza war das Beste, was mir passieren konnte“, führt der Linksfuß aus, der an der Côte d’Azur fünf Torbeteiligungen in 22 Einsätzen sammelte, dort aber lernte, „Geduld zu haben, meine Emotionen zu kontrollieren und nicht mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen.“

„In Dortmund war immer der Trainer schuld, wenn ich nicht gespielt habe. In Nizza habe ich gelernt, die Schuld erst bei mir zu suchen, bevor ich auf andere schaue“, gesteht der Angreifer. Trotz der stagnierenden Entwicklung wollten ihm anschließend einige Bundesligisten eine Chance geben, „aber ich wollte raus“, betont Moukoko.

„Ich werde da wieder rauskommen“

Statt innerhalb Deutschlands zu wechseln, verschlug es den zweifachen deutschen Nationalspieler im zurückliegenden Sommer für fünf Millionen Euro vom BVB zum FC Kopenhagen. Dort läuft es erneut nicht rund, insbesondere im Champions League-Spiel gegen Qarabag Agdam (0:2) legte Moukoko einen desolaten Auftritt hin.

„Ich bin mein größter Kritiker, ich weiß, dass das nicht mein Level ist. Das war einfach nicht mein Tag“, ordnet der Stürmer ein, „vor meinem Erfolg ist erst mal wichtig, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Aber auch ich werde da wieder rauskommen, ich weiß es.“

„Ich habe zwei Jahre lang fast nie 90 Minuten gespielt. Dann plötzlich alle drei Tage zu spielen, ist erst mal ein Brett. Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft helfen werde“, meint Moukoko, der am morgigen Dienstag (21 Uhr) mit Kopenhagen ausgerechnet auf den BVB treffen wird.