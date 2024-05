Bjelica reagiert auf Gerüchte über Union-Aus

Nenad Bjelica hat sich zu den Gerüchten über seine sich angeblich anbahnende Entlassung zum Sommer geäußert. Auf der Spieltagspresskonferenz vor dem wichtigen Abstiegsduell gegen den VfL Bochum am Sonntag (15:30 Uhr) erklärte der Trainer des 1. FC Union Berlin, dass das Thema vereinsintern mit ihm nicht besprochen wurde. Sein Fokus liege vor allem auf dem Kampf um den Klassenerhalt, nicht auf seiner Zukunft: „Alle im Verein, sei es Präsident, Sportdirektor, Trainer, Spieler oder Fan, konzentrieren sich nur auf das Bochum-Spiel.“

Zu den Anschuldigungen, dass Teile des Kaders mit der Arbeit des 52-Jährigen und insbesondere den Spielvorbereitungen nicht zufrieden sein sollen, wollte sich Bjelica nicht äußern. Er wolle sich von den Gerüchten um seine Person nicht in seiner Arbeit beeinträchtigen lassen: „Ich kann die Berichte nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist, die Mannschaft gut auf das Spiel vorzubereiten. Ich bin fast 17 Jahre Trainer und habe einige Situationen in meiner Karriere erlebt, die nicht einfach waren. Ich kann mit stressigen Situationen gut umgehen.“ Union steht derzeit auf Rang 14 und hat drei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.