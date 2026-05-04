„Skandal-Entscheidung“ bei der Hertha?

Bei Hertha BSC gibt es Stress in der Jugendabteilung. Der Vertrag des U16-Trainerteams um Alexander Arsovic und Co-Trainer Damir Bektic wird nicht verlängert, was vor allem bei Bektic für Unmut sorgt. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 29-Jährige: „Das Trennungsgespräch hat ohne Vorankündigung und ohne passenden Rahmen stattgefunden. Ich halte es für eine Skandal-Entscheidung.“ Bektic ist seit eineinhalb Jahren bei der Alten Dame in der Jugend tätig.

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Das sachliche Trennungsgespräch sei zudem eskaliert: „Aus meiner Sicht sind keine nachvollziehbaren Gründe für die Trennung genannt worden. Eine sportliche Bewertung meiner Trainerleistung wurde nicht vorgenommen. Der Respekt ist verlorengegangen“, so Bektic. Verantwortlich für die Entscheidungen in der Jugendakademie beim Zweitligisten sind Björn Müller und Sasan Gouhari.