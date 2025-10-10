Vázquez: „Ich wollte nicht gehen“

Nach seinem ablösefreien Wechsel von Real Madrid zu Bayer Leverkusen hat Rechtsverteidiger Lucas Vázquez erklärt, wie schwer ihm der Abschied aus der spanischen Hauptstadt fiel. „Ich wollte nicht gehen, aber es war der richtige Zeitpunkt, um zu gehen“, sagte der 34-Jährige beim spanischen Radiosender ‚Cadena Cope‘, „ich hatte das schon seit Monaten im Kopf, seit Januar ungefähr. Das war mein Gefühl. Der Verein hat sich mir gegenüber großartig verhalten.“

Das Interesse aus Saudi-Arabien habe Vázquez derweil kaltgelassen: „Mehrere Teams hatten Interesse an mir, aber ich wollte weiter an Wettkämpfen teilnehmen und auf Elite-Niveau bleiben“, erklärt der fünffache Champions League-Sieger. Auf einen Vergleich zwischen seinem alten und seinem neuen Klub will sich Vázquez nicht einlassen: „Madrid ist der Beste, und man verliert bei jedem Vergleich, aber ich bin bei einem großartigen, wunderbaren Verein und freue mich sehr über diesen Start.“