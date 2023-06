Katalanen berichten: Gündogan sagt Barça zu

Das Champions League-Finale gegen Inter Mailand am 10. Juni (21 Uhr) wird wohl der letzte Auftritt von Ilkay Gündogan im Trikot von Manchester City. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, hat der deutsche Nationalspieler dem FC Barcelona seine Zusage für einen Wechsel gegeben.

Gündogans Vertrag bei Manchester City läuft am 30. Juni aus, entsprechend wird für den 32-jährigen Mittelfeldspieler keine Ablöse fällig. Lange verhandelten der englische Meister und sein Kapitän um eine Verlängerung, doch passte Gündogan die angebotene Laufzeit nicht.

Anders in Barcelona: Der spanische Titelträger habe Gündogan mittlerweile drei fixe Vertragsjahre statt wie zuvor zwei plus Option auf ein weiteres geboten. Dies überzeugte den Spielmacher offenbar, sodass er seine Zelte in Manchester voraussichtlich nach sieben Jahren abbrechen wird.

Xavi selbstbewusst

Dazu passen auch Xavis Worte gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘. Dort sagt der Barça-Trainer angesprochen auf Gündogan: „Was ich sagen kann ist, dass jeder Spieler, mit dem wir reden, auch kommen möchte. Sie alle wollen zu Barça kommen.“ Offenbar trifft das auch auf Gündogan zu.