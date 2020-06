Juve: Rückendeckung für Rabiot

Juventus Turins Sportdirektor Fabio Paratici nimmt den viel kritisierten Adrien Rabiot in Schutz. „Vergessen wir nicht, dass Rabiot in seinem ersten Jahr in Italien ist, und das erste Jahr ist immer ein besonderes Jahr“, sagt er gegenüber ‚Sky Italia‘, „er kam nach sechs Monaten Inaktivität von PSG, er musste seine körperliche Verfassung nachholen. Trotzdem ist er ein großartiger Spieler, sehr wichtig für Juventus heute und für die Zukunft.“

Rabiot, der im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris St. Germain zu den Bianconeri gewechselt war, wird bereits wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison kommt der 25-jährige Franzose zwar auf 27 Pflichtspieleinsätze, muss jedoch um einen Stammplatz kämpfen. Ärger machte der Sechser, als er aufgrund geplanter Gehaltskürzungen bei Juve verzögert ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Sein Vertrag gilt noch bis 2023.